В італійській партії-членкині "ЄНП" сперечаються щодо підтримки фон дер Ляєн

В італійській партії Forza Italia, що входить до європартії "Європейська народна партія", розійшлися думки щодо підтримки кандидатури Урсули фон дер Ляєн, яку група визначила своєю кандидаткою на наступного президента Єврокомісії.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн, яка здійснює турне по країнах ЄС, щоб зміцнити єдність між учасниками європартії перед виборами, не запросили на офіційне відкриття передвиборчої кампанії Forza Italia.

Перед тим у політсилі відбувалися внутрішні суперечки щодо її кандидатури.

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Ліція Ронзуллі, яка є впливовою членкинею партії і конкурувала з її теперішнім лідером Антоніо Таяні, в одному з останніх інтерв’ю заявила, що фон дер Ляєн вже неналежна кандидатка, тому що, мовляв, була "слабкою" на посаді і Комісія "керувалася ідеологічними екстремістськими імпульсами", що мало негативні наслідки.

Водночас Таяні, теперішній лідер політсили та очільник МЗС Італії, є рішучим союзником фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії не була на запуску кампанії Forza Italia, але зустрілася у Римі з Таяні та провела неформальну зустріч з молодіжним крилом політичної партії.

Як відомо, у червні у ЄС відбудуться вибори нового складу Європарламенту. Детальніше про це – в статті про "євровибори" 2024 року, важливі для України.



