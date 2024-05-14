В итальянской партии-члена ЕНП спорят о поддержке фон дер Ляйен

В итальянской партии Forza Italia, входящей в главную политическую группу Европарламента – Европейскую народную партию – разошлись мнения относительно поддержки кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен в борьбе за позицию следующего президента Еврокомиссии.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен, которая совершает турне по странам ЕС, чтобы укрепить единство между участниками Европейской народной партии перед выборами, не пригласили на официальное открытие предвыборной кампании Forza Italia.

Перед тем в политсиле происходили внутренние споры относительно фон дер Ляйен, которая выдвигается от ЕНП.

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Лиция Ронзулли, которая является влиятельным членом партии и конкурировала с ее нынешним лидером Антонио Таяни, в одном из последних интервью заявила, что фон дер Ляйен – неподходящий кандидат, потому что якобы была "слабой" на должности и комиссия "руководствовалась идеологическими экстремистскими импульсами", что имело негативные последствия.

В то же время Таяни, нынешний лидер Forza Italia и глава МИД Италии, является решительным союзником фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии не была на запуске кампании Forza Italia, но встретилась в Риме с Таяни и провела неформальную встречу с молодежным крылом политической партии.

Как известно, в июне в ЕС состоятся выборы нового состава Европарламента. Подробнее об этом – в статье о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины.

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