Зеленський на зустрічі з Блінкеном: Для захисту Харкова й області потрібні два Patriot

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном порушив питання про потреби у засобах протиповітряної оборони, зокрема для Харкова й області.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський вказав, що протиповітряна оборона – "це найбільший дефіцит для нас і найбільша проблема".

"Наразі ми дуже потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це", – зазначив він.

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Своєю чергою Блінкен вказав, що наразі Україна переживає "важкі часи", але узгоджена у США допомога "зараз перебуває в дорозі", а деякі засоби для оборони ще будуть доставлені.

Держсекретар США переконаний, що ця допомога матиме вирішальне значення для боротьби України проти російської агресії, що триває.

"І ми рішуче налаштовані, як і багато інших партнерів України, щоб переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою", – підкреслив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 14 травня, розпочав свій візит до України. В ході візиту у нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У Білому домі розповіли, що працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні більше батарей Patriot.