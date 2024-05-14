США працюють з союзниками для передачі додаткових Patriot Україні

У Білому домі розповіли, що працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні більше батарей Patriot.

Про це під час брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

Салліван розповів, що одна з тих тем, які він щодня обговорює із щонайменше одним з одним із союзників США – це постачання додаткових Patriot Україні.

"І я думаю, що нещодавно ми отримали хороші новини від одного із союзників про поставку однієї батареї", – зазначив він.

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Представник адміністрації також розповів, що крім Patriot США шукають у інші системи ППО, якими б союзники могли поділитися з Україною.

Також із союзниками обговорюються способи, якими Сполучені Штати могли б допомогти союзникам задовольнити їхні потреби в протиповітряній обороні.

Також Салліван анонсував черговий пакет військової допомоги Україні цього тижня.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що необхідно надати Україні ще принаймні п'ять-шість систем Patriot.