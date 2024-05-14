США працюють з союзниками для передачі додаткових Patriot Україні
У Білому домі розповіли, що працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні більше батарей Patriot.
Про це під час брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".
Салліван розповів, що одна з тих тем, які він щодня обговорює із щонайменше одним з одним із союзників США – це постачання додаткових Patriot Україні.
"І я думаю, що нещодавно ми отримали хороші новини від одного із союзників про поставку однієї батареї", – зазначив він.
Представник адміністрації також розповів, що крім Patriot США шукають у інші системи ППО, якими б союзники могли поділитися з Україною.
Також із союзниками обговорюються способи, якими Сполучені Штати могли б допомогти союзникам задовольнити їхні потреби в протиповітряній обороні.
Також Салліван анонсував черговий пакет військової допомоги Україні цього тижня.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що необхідно надати Україні ще принаймні п'ять-шість систем Patriot.