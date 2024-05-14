Блінкен приїхав з візитом до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 14 травня, розпочав свій візит до України.

Про це йдеться в заяві речника Держдепартаменту США Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою представника Держдепу, Блінкен зустрінеться з українськими високопосадовцями і наголосить на "незмінній підтримці України з боку Сполучених Штатів".

Перебуваючи в Україні, держсекретар Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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В ході зустрічей будуть обговорюватись ситуація на полі бою в Україні, вплив нової безпекової та економічної допомоги США, довгострокові зобов'язання у сфері безпеки та інші, а також поточну роботу з підтримки економічного відновлення України.

"Він підкреслить відданість Америки суверенітету, територіальній цілісності та демократії України перед обличчям російської агресії, що триває", – йдеться у повідомленні.

Також Держдеп анонсував виступ Блінкена у Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського.

"Він розповість про те, як Сполучені Штати та інші члени і партнери Альянсу допоможуть Україні досягти її мети – побудови вільної, процвітаючої і безпечної демократії, повністю інтегрованої в Європу і Трансатлантичний альянс", – зазначив Держдеп.

Напередодні у Білому домі анонсували черговий пакет військової допомоги Україні цього тижня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Але очільник Пентагону Ллойд Остін застерігав минулого тижня, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і для отримання Києвом зброї потрібен час.