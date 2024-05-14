Більшість українців, які через війну опинилися у Німеччині, Польщі або Чехії, більшою чи меншою мірою задоволені умовами життя і більше половини задумуються про отримання громадянства або вже перебувають у цьому процесі.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Більшість опитаних українців з тимчасовим захистом у Німеччині, Польщі та Чехії скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні: сукупно це 66%.

З них повністю задоволені умовами життя 28%, скоріше задоволені – 38%, незадоволені – 26% респондентів.

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45% опитаних задумуються про те, щоб отримати громадянство іншої країни, і ще 12% опитаних вже подали документи та чекають на рішення; 7% у вибірці вже мають друге громадянство, крім українського.

Не подавали документи і не планують робити цього 34% опитаних.

Опитування проводилося 20-26 квітня 2024 року на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" методом онлайн-інтерв’ю з використанням комп’ютера. Всього опитали 801 респондента – дорослих громадян України у віці 18 років і старших, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії.

КМІС зазначає, що теоретична статистична похибка такої вибірки не мала би перевищувати 3,5%, але через низку факторів фактична похибка буде дещо вищою.

Як повідомляли, Швеція планує зміни для українців у країні, що дадуть їм нові переваги.

А німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися у Німеччині.