Большинство украинцев, получивших защиту в трех странах ЕС, довольны условиями 

Большинство украинцев, которые из-за войны оказались в Германии, Польше или Чехии, в большей или меньшей степени довольны условиями жизни и более половины задумываются о получении гражданства или уже находятся в этом процессе.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Большинство опрошенных украинцев с временной защитой в Германии, Польше и Чехии скорее или полностью удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране: совокупно это 66%.

Из них полностью удовлетворены условиями жизни 28%, скорее довольны – 38%, недовольны – 26% респондентов.

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45% опрошенных задумываются о том, чтобы получить гражданство другой страны, и еще 12% опрошенных уже подали документы и ждут решения; 7% в выборке уже имеют второе гражданство, кроме украинского.

Не подавали документы и не планируют делать этого 34% опрошенных.

Опрос проводился 20-26 апреля 2024 года по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" методом онлайн-интервью с использованием компьютера. Всего опросили 801 респондента – взрослых граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года и сейчас проживают в Германии, Польше и Чехии.

КМИС отмечает, что теоретическая статистическая погрешность такой выборки не должна была бы превышать 3,5%, но из-за ряда факторов фактическая погрешность будет несколько выше.

Как сообщалось, Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества.

А немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии.