Держдеп дав пораду Китаю перед запланованим візитом Путіна

У Держдепартаменті відреагували на наміри російського очільника Владіміра Путіна здійснити офіційний візит до Китаю 16-17 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

Коментуючи дані про візит Путіна до КНР, Пател сказав, що Китай не має допомагати Росії у її загарбницькій війні проти України.

"Якщо Китай справді хоче мати добрі відносини з Європою та іншими країнами, він не може продовжувати підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці, якою є російська агресія в Україні", – зазначив представник Держдепу.

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Він додав, що без підтримки з боку Китаю Росії буде важко вести бойові дії в Україні.

"І жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його загарбницької війни проти України. Ми не можемо повернутися до звичного стану речей або заплющити очі на очевидні порушення міжнародного права, які вчинила Росія", – підкреслив він.

Напередодні стало відомо, що Путін 16-17 травня поїде в Китай для переговорів з Сі Цзіньпіном.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завдяки підтримці Китаю Росія має можливість продовжувати свою загарбницьку війну проти України.