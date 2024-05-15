Госдеп дал совет Китаю перед запланированным визитом Путина

В Госдепартаменте отреагировали на намерения российского главы Владимира Путина осуществить официальный визит в Китай 16-17 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател.

Комментируя данные о визите Путина в КНР, Пател сказал, что Китай не должен помогать России в ее захватнической войне против Украины.

"Если Китай действительно хочет иметь хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности, которой является российская агрессия в Украине", – отметил представитель Госдепа.

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Он добавил, что без поддержки со стороны Китая России будет трудно вести боевые действия в Украине.

"И ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его захватнической войны против Украины. Мы не можем вернуться к привычному положению вещей или закрыть глаза на очевидные нарушения международного права, которые совершила Россия", – подчеркнул он.

Накануне стало известно, что Путин 16-17 мая поедет в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что благодаря поддержке Китая Россия имеет возможность продолжать свою захватническую войну против Украины.