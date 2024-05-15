Розвідка Британії проаналізувала, як РФ руйнує культурні й історичні пам’ятки в Україні

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд тому, як російські ракетні удари руйнують українську культурну історичну та релігійну спадщину.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Британська розвідка вирішила присвятити цій темі, оскільки 14 травня виповнилося 70 років з дня прийняття Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

У відомстві навели дані Міністерства культури та інформаційної політики України, згідно з якими, станом на 2 травня 2024 року загалом 1 987 закладів культури зазнали втрат та пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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За оцінками міністерства, станом на 6 травня 2024 року, 1 062 об'єкти культурної спадщини були зруйновані або пошкоджені з початку російського вторгнення, а ЮНЕСКО окремо підтвердила пошкодження 129 релігійних об'єктів станом на 10 квітня.

У середині лютого 2024 року ЮНЕСКО оцінила збитки, завдані Росією культурній спадщині України, у 3,5 мільярди доларів, на відновлення яких знадобиться 10 років і 9 мільярдів доларів.

"Оскільки війна триває, російський військовий апарат, ймовірно, продовжуватиме завдавати шкоди історичній та культурній спадщині України", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді британська розвідка зазначила, що вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.

Перед цим розвідка відзначила все частіше використання армією РФ легких всюдиходів та мотоциклів у військових цілях.