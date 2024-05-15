Разведка Британии проанализировала, как РФ разрушает культурные и исторические памятники в Украине

Разведка Великобритании посвятила свой обзор тому, как российские ракетные удары разрушают украинское культурное, историческое и религиозное наследие.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Британская разведка решила посвятить обзор этой теме, поскольку 14 мая исполнилось 70 лет со дня принятия Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

В ведомстве привели данные Министерства культуры и информационной политики Украины, согласно которым по состоянию на 2 мая 2024 года в целом 1 987 учреждений культуры понесли потери и повреждения с начала полномасштабного вторжения России.

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По оценкам министерства, по состоянию на 6 мая 2024 года 1 062 объекта культурного наследия были разрушены или повреждены с начала российского вторжения, а ЮНЕСКО отдельно подтвердила повреждения 129 религиозных объектов по состоянию на 10 апреля.

В середине февраля 2024 года ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный Россией культурному наследию Украины, в 3,5 млрд долларов, на восстановление которых понадобится 10 лет и 9 млрд долларов.

"Поскольку война продолжается, российский военный аппарат, вероятно, будет продолжать наносить ущерб историческому и культурному наследию Украины", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре британская разведка отметила, что считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.

Перед этим разведка отметила все более частое использование армией РФ легких вездеходов и мотоциклов в военных целях.