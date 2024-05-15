У Німеччині чоловіку, що вбив двох людей у потязі, присудили довічний строк

У середу суд в німецькому місті Ітцехо засудив 34-річного чоловіка до довічного ув'язнення за вбивство двох людей і заподіяння ножових поранень ще кільком в поїзді на півночі Німеччини в січні минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Внаслідок нападу загинули 17-річна дівчина та її 19-річний хлопець, ще четверо отримали поранення. Потяг прямував з Гамбурга до Кіля на півночі Німеччини; його зупинили, а чоловіка затримали в невеликому містечку Брокштедт.

Палестинцю Ібрагіму А. висунули два звинувачення у вбивстві і чотири – у замаху на вбивство, причому обвинувачення вимагало довічного ув'язнення, а також намагалося продемонструвати "особливу тяжкість провини".

Реклама:

Забезпечення цього робить набагато менш імовірним, що ув'язнений автоматично отримає право на звільнення через 15 років, що є стандартним для інших видів довічного ув'язнення.

Суддя Йоганн Ломанн у вироку, винесеному в середу, прислухався до рекомендацій сторони обвинувачення, назвавши судовий процес "надзвичайним", а злочин – "винятково жахливим".

Захист, у свою чергу, стверджував, що клієнт не підлягає кримінальному переслідуванню через психічну хворобу, і що його слід направити на лікування і спостереження до спеціалістів.

Однак один зі свідків-експертів і суддя вже натякнули, що вони не бачать доказів повного психозу у підсудного, незважаючи на явні ознаки психотичних симптомів.

Розгляд справи тривав понад 10 місяців, відбулося 38 судових засідань за участі 97 свідків та експертів.

Підсудний спочатку заперечував звинувачення в суді, але потім зізнався у скоєному.

34-річний чоловік виріс у Газі і перебував у Німеччині з 2014 року та намагався отримати посвідку на проживання.

Обвинувачення стверджувало, що розчарування після невдалої зустрічі в міграційній службі в Кілі, в пошуках одного з останніх законних способів залишитися в країні, який все ще був відкритий для нього, призвело до того, що він вкрав ніж з супермаркету, а потім напав з ним на людей в поїзді.