В Германии мужчине, убившему двух человек в поезде, присудили пожизненный срок
В среду суд в немецком городе Итцехо приговорил 34-летнего мужчину к пожизненному заключению за убийство двух человек и причинение ножевых ранений еще нескольким в поезде на севере Германии в январе прошлого года.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.
В результате нападения погибли 17-летняя девушка и ее 19-летний парень, еще четверо получили ранения. Поезд следовал из Гамбурга в Киль на севере Германии; его остановили, а мужчину задержали в небольшом городке Брокштедт.
Палестинцу Ибрагиму А. предъявили два обвинения в убийстве и четыре – в покушении на убийство, причем обвинение требовало пожизненного заключения, а также пыталось продемонстрировать "особую тяжесть вины".
Обеспечение этого делает гораздо менее вероятным, что заключенный автоматически получит право на освобождение через 15 лет, что является стандартным для других видов пожизненного заключения.
Судья Иоганн Ломанн в приговоре, вынесенном в среду, прислушался к рекомендациям стороны обвинения, назвав судебный процесс "чрезвычайным", а преступление – "исключительно ужасным".
Защита, в свою очередь, утверждала, что клиент не подлежит уголовному преследованию из-за психической болезни, и что его следует направить на лечение и наблюдение к специалистам.
Однако один из свидетелей-экспертов и судья уже намекнули, что они не видят доказательств полного психоза у подсудимого, несмотря на явные признаки психотических симптомов.
Рассмотрение дела длилось более 10 месяцев, состоялось 38 судебных заседаний с участием 97 свидетелей и экспертов.
Подсудимый сначала отрицал обвинения в суде, но потом признался в содеянном.
34-летний мужчина вырос в Газе и находился в Германии с 2014 года и пытался получить вид на жительство.
Обвинение утверждало, что разочарование после неудачной встречи в миграционной службе в Киле, в поисках одного из последних законных способов остаться в стране, который все еще был открыт для него, привело к тому, что он украл нож из супермаркета, а затем напал с ним на людей в поезде.