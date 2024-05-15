В Германии мужчине, убившему двух человек в поезде, присудили пожизненный срок

В среду суд в немецком городе Итцехо приговорил 34-летнего мужчину к пожизненному заключению за убийство двух человек и причинение ножевых ранений еще нескольким в поезде на севере Германии в январе прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В результате нападения погибли 17-летняя девушка и ее 19-летний парень, еще четверо получили ранения. Поезд следовал из Гамбурга в Киль на севере Германии; его остановили, а мужчину задержали в небольшом городке Брокштедт.

Палестинцу Ибрагиму А. предъявили два обвинения в убийстве и четыре – в покушении на убийство, причем обвинение требовало пожизненного заключения, а также пыталось продемонстрировать "особую тяжесть вины".

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Обеспечение этого делает гораздо менее вероятным, что заключенный автоматически получит право на освобождение через 15 лет, что является стандартным для других видов пожизненного заключения.

Судья Иоганн Ломанн в приговоре, вынесенном в среду, прислушался к рекомендациям стороны обвинения, назвав судебный процесс "чрезвычайным", а преступление – "исключительно ужасным".

Защита, в свою очередь, утверждала, что клиент не подлежит уголовному преследованию из-за психической болезни, и что его следует направить на лечение и наблюдение к специалистам.

Однако один из свидетелей-экспертов и судья уже намекнули, что они не видят доказательств полного психоза у подсудимого, несмотря на явные признаки психотических симптомов.

Рассмотрение дела длилось более 10 месяцев, состоялось 38 судебных заседаний с участием 97 свидетелей и экспертов.

Подсудимый сначала отрицал обвинения в суде, но потом признался в содеянном.

34-летний мужчина вырос в Газе и находился в Германии с 2014 года и пытался получить вид на жительство.

Обвинение утверждало, что разочарование после неудачной встречи в миграционной службе в Киле, в поисках одного из последних законных способов остаться в стране, который все еще был открыт для него, привело к тому, что он украл нож из супермаркета, а затем напал с ним на людей в поезде.