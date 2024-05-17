Австрія створює фонд на 500 млн євро для підтримки інвестицій в Україну
Австрія оголосила про створення спеціального фонду, який протягом наступних п’яти років має намір виділити до 500 мільйонів євро для підтримки австрійського експорту в Україну.
Про це повідомило Міністерство фінансів Австрії, пише "Європейська правда".
Фонд був створений австрійським Мінфіном та австрійським експортним кредитним агентством OeKB
Згідно з повідомленням, залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може навіть збільшити обсяг фінансування до мільярда євро.
Приблизно 100 мільйонів євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України.
Зазначається, що в межах наявної та перевіреної процедури заохочення експорту австрійський Мінфін уже сприяє експортним угодам на суму 3-5 мільйонів євро в Україні з термінами оплати до трьох років через OeKB.
Оскільки кошти обмежені, а мета – домогтися широкої диверсифікації ризиків, зокрема щодо підтримуваних секторів, на першому етапі будуть можливими малі та середні угоди в державному секторі на основі державної гарантії.
"Це дозволить нам здійснювати життєво важливі для України інвестиції. До них відносяться постачання питної води і тепла, забезпечення і відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами і залізничною інфраструктурою, а також угоди з поставок та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв і поїздів", – зазначив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.
Заявки на проєкти в рамках Фонду для України можна подавати в OeKB із середини травня 2024 року.
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