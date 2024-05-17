Австрія створює фонд на 500 млн євро для підтримки інвестицій в Україну

Австрія оголосила про створення спеціального фонду, який протягом наступних п’яти років має намір виділити до 500 мільйонів євро для підтримки австрійського експорту в Україну.

Про це повідомило Міністерство фінансів Австрії, пише "Європейська правда".

Фонд був створений австрійським Мінфіном та австрійським експортним кредитним агентством OeKB

Згідно з повідомленням, залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може навіть збільшити обсяг фінансування до мільярда євро.

Реклама:

Приблизно 100 мільйонів євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України.

Зазначається, що в межах наявної та перевіреної процедури заохочення експорту австрійський Мінфін уже сприяє експортним угодам на суму 3-5 мільйонів євро в Україні з термінами оплати до трьох років через OeKB.

Оскільки кошти обмежені, а мета – домогтися широкої диверсифікації ризиків, зокрема щодо підтримуваних секторів, на першому етапі будуть можливими малі та середні угоди в державному секторі на основі державної гарантії.

"Це дозволить нам здійснювати життєво важливі для України інвестиції. До них відносяться постачання питної води і тепла, забезпечення і відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами і залізничною інфраструктурою, а також угоди з поставок та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв і поїздів", – зазначив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

Заявки на проєкти в рамках Фонду для України можна подавати в OeKB із середини травня 2024 року.

Раніше цього тижня австрійська група Raiffeisen оголосила про відмову купівлі пакета акцій будівельної групи Strabag, пов'язаної з підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою, якою банк прагнув розблокувати заморожені в Росії кошти.

Raiffeisen Bank International оголосив про намір скоротити бізнес у Росії ще навесні 2022 року. Через рік, навесні 2023-го, група повідомила, що розглядає два сценарії "виходу" – продаж "дочки" або виведення цього активу зі складу Raiffeisen Bank International. Жоден із них поки що не реалізували.

Нещодавно група євродепутатів звернулася до влади Австрії з відкритим листом і висловила занепокоєння планами австрійського Raiffeisen Bank International набрати новий персонал у Росії.