Австрия создает фонд на 500 млн евро для поддержки инвестиций в Украину

Австрия объявила о создании специального фонда, который в течение следующих пяти лет намерен выделить до 500 миллионов евро для поддержки австрийского экспорта в Украину.

Об этом сообщило Министерство финансов Австрии, пишет "Европейская правда".

Фонд был создан австрийским Минфином и австрийским экспортным кредитным агентством OeKB.

Согласно сообщению, привлечение средств от международных финансовых институтов может даже увеличить объем финансирования до миллиарда евро.

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Примерно 100 миллионов евро в год предназначены для нового бизнеса. Это также откроет возможности для австрийских экспортеров в восстановлении Украины.

Отмечается, что в рамках имеющейся и проверенной процедуры поощрения экспорта австрийский Минфин уже способствует экспортным соглашениям на сумму 3-5 миллионов евро в Украине со сроками оплаты до трех лет через OeKB.

Поскольку средства ограничены, а цель – добиться широкой диверсификации рисков, в частности относительно поддерживаемых секторов, на первом этапе будут возможны малые и средние сделки в государственном секторе на основе государственной гарантии.

"Это позволит нам осуществлять жизненно важные для Украины инвестиции. К ним относятся поставки питьевой воды и тепла, обеспечение и восстановление транспортного сектора с дорогами, мостами и железнодорожной инфраструктурой, а также сделки по поставкам и инвестиции, такие как совместные мастерские для автобусов, трамваев и поездов", – отметил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

Заявки на проекты в рамках Фонда для Украины можно подавать в OeKB с середины мая 2024 года.

Ранее на этой неделе австрийская группа Raiffeisen объявила об отказе от покупки пакета акций строительной группы Strabag, связанной с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской, которой банк стремился разблокировать замороженные в России средства.

Raiffeisen Bank International объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года. Через год, весной 2023-го, группа сообщила, что рассматривает два сценария "выхода" – продажа "дочки" или вывод этого актива из состава Raiffeisen Bank International. Ни один из них пока не реализовали.

Недавно группа евродепутатов обратилась к властям Австрии с открытым письмом и выразила обеспокоенность планами австрийского Raiffeisen Bank International набрать новый персонал в России.