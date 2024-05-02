Посол розповіла про зміст масштабного пакета санкцій США проти ВПК Росії

Посол України у США Оксана Маркарова розкрила зміст масштабного пакета санкцій, який Вашингтон запровадив проти військово-промислової бази Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Facebook.

Вона зазначила, що Сполучені Штати запровадили санкції проти понад 280 суб’єктів, які спрямовані проти військово-промислового комплексу РФ, програм розробки, а також виробництва хімічної та біологічної зброї, суб’єктів з юрисдикції третіх країнах, які допомагають Москві набувати ключових ресурсів для виробництва озброєння.

Під дію американських санкцій, зокрема, потрапили майже 60 суб’єктів з Азербайджану, Бельгії, КНР, РФ, Словаччини, Туреччини та ОАЄ, які забезпечують можливість отримання Росією необхідних для її ВПК технологій та обладнання із закордону.

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У самій РФ під дію санкцій потрапили понад 100 суб’єктів, які працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки.

Крім того, США запровадили обмеження против компаній з різних юрисдикцій з енергетичного сектору економіки та тих, що причетні до реалізації російського енергетичного проєкту Arctic LNG 2.

Санкції зачепили й компанії, що пов'язані з виробниками металургійного вугілля, а також із авіаційного, аерокосмічного сектору.

Також під дію обмежень потрапили троє посадовців російських виправних колоній, які пов’язані зі смертю опозиційного російського політика Алексєя Навального.

Напередодні міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили про запровадження санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомогають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Попередній масштабний пакет санкцій проти Росії Штати оголошували 23 лютого. Тоді американський президент Джо Байден оголосив, що США запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Навального.