Посол рассказала о содержании масштабного пакета санкций США против ВПК РФ

Посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла содержание масштабного пакета санкций, который Вашингтон ввел против военно-промышленной базы России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Facebook.

Она отметила, что Соединенные Штаты ввели санкции против более 280 субъектов, направленные против военно-промышленного комплекса РФ, программ разработки, а также производства химического и биологического оружия, субъектов из юрисдикции третьих странах, которые помогают Москве приобретать ключевых ресурсов для производства вооружения.

Под действие американских санкций, в частности, попали почти 60 субъектов из Азербайджана, Бельгии, КНР, РФ, Словакии, Турции и ОАЭ, которые обеспечивают возможность получения Россией необходимых для ее ВПК технологий и оборудования из-за рубежа.

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В самой РФ под действие санкций попали более 100 субъектов, работающих в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики.

Кроме того, США ввели ограничения против компаний из разных юрисдикций из энергетического сектора экономики и тех, которые причастны к реализации российского энергетического проекта Arctic LNG 2.

Санкции затронули и компании, связанные с производителями металлургического угля, а также из авиационного, аэрокосмического сектора.

Также под действие ограничений попали трое должностных лиц российских исправительных колоний, которые связаны со смертью оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Накануне министерство финансов и Государственный департамент США объявили о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют военно-промышленному комплексу России и помогают ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Последний масштабный пакет санкций против России Штаты объявляли 23 февраля. Тогда американский президент Джо Байден объявил, что США вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Навального.