У Словаччині та Угорщині найменше підтримують членство України в ЄС і НАТО

Серед країн Центрально-Східної Європи найменшу підтримку ідея членства України в ЄС і НАТО знаходить у Словаччині та Угорщині, але серед угорців підтримка явно зросла.

Про це свідчать результати дослідження Globsec Trends 2024, передає "Європейська правда".

Підтримка членства України в ЄС та/або НАТО впала серед словаків за останні два роки – якщо 40% респондентів хотіли, щоб Україна була в західних інституціях у 2022 році, цього року таких лише 30% – найменше в регіоні.

В Угорщині членство України в ЄС, НАТО чи обох організаціях підтримують 36%, у 2022-му таких було 23%. Попри те, що підтримка євроатлантичної інтеграції України в Угорщині наростила підтримку, в цій країні найбільше в регіоні тих, хто виступає за нейтральний статус України – 57%.

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Найбільше членство України в НАТО, ЄС чи обох організаціях підтримують у Литві (66%), Польщі (64%), Латвії (61%) та Естонії (60%).

Автори дослідження відзначають, що якщо говорити окремо про підтримку членства України в ЄС, то у Польщі спостерігаються найбільші зміни. Якщо у 2022-му 72% опитаних поляків підтримували членство України в ЄС або в ЄС і НАТО водночас, то у 2024-му таких лише 50%.

"З огляду на занепокоєння довкола агроімпорту польська перспектива українського членства в ЄС сформована страхами економічної конкуренції. Поляки стурбовані, що українські продукти можуть дестабілізувати польський ринок", – сказав польський коментатор дослідження Павел Терпиловський з польської фактчекінгової організації Demagog.

Дослідження для Globsec проводило агентство Focus протягом лютого та березня на вибірці з 1000 респондентів.

Згідно з цим же опитуванням, більш ніж половина словаків вважають, що війну РФ проти України спровокували Захід і сама Україна.