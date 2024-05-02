В Словакии и Венгрии меньше всего поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО

Среди стран Центрально-Восточной Европы наименьшую поддержку идея членства Украины в ЕС и НАТО находит в Словакии и Венгрии, но среди венгров поддержка явно выросла.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Globsec Trends 2024, передает "Европейская правда".

Поддержка членства Украины в ЕС и/или НАТО упала среди словаков за последние два года – если 40% респондентов хотели, чтобы Украина была в западных институтах в 2022 году, в этом году таких только 30% – меньше всего в регионе.

В Венгрии членство Украины в ЕС, НАТО или обеих организациях поддерживают 36%, в 2022-м таких было 23%. Несмотря на то, что поддержка евроатлантической интеграции Украины в Венгрии нарастила поддержку, в этой стране больше всего в регионе тех, кто выступает за нейтральный статус Украины – 57%.

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Больше всего членство Украины в НАТО, ЕС или обеих организациях поддерживают в Литве (66%), Польше (64%), Латвии (61%) и Эстонии (60%).

Авторы исследования отмечают, что если говорить отдельно о поддержке членства Украины в ЕС, то в Польше наблюдаются наибольшие изменения. Если в 2022-м 72% опрошенных поляков поддерживали членство Украины в ЕС или в ЕС и НАТО одновременно, то в 2024-м таких только 50%.

"Учитывая беспокойство вокруг агроимпорта, польская перспектива украинского членства в ЕС сформирована страхами экономической конкуренции. Поляки обеспокоены, что украинские продукты могут дестабилизировать польский рынок", – сказал польский комментатор исследования Павел Терпиловский из польской фактчекинговой организации Demagog.

Исследование для Globsec проводило агентство Focus в течение февраля и марта на выборке из 1000 респондентов.

Согласно этому же опросу, более половины словаков считают, что войну РФ против Украины спровоцировали Запад и сама Украина.