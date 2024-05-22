Саміт миру у Швейцарії охоронятимуть до 4 тисяч військових, повітряний простір обмежать

Федеральна рада Швейцарії 22 травня видала розпорядження про посилені заходи безпеки під час проведення мирної конференції з питань України (Саміту миру) на курорті Бюргеншток 15-16 червня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні ради.

Для забезпечення безпеки на саміті Швейцарія зможе задіяти до чотирьох тисяч військовослужбовців, які допомагатимуть владі кантону Нідвальден, де розташований Бюргеншток.

Така велика кількість військовослужбовців пов'язана з рельєфом місцевості в районі Бюргенштока і масштабами операції, а також значною кількістю високопоставлених гостей, пояснила швейцарська Федеральна рада.

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Згідно зі швейцарським законодавством, розгортання понад двох тисяч військовослужбовців має схвалити парламент. Та позаяк він не встигне ухвалити рішення до проведення саміту, Федеральна рада подасть звіт законодавцям уже восени.

Окрім того, Швейцарія обмежить використання повітряного простору в районі Бюргенштока у зв'язку з очікуваним прибуттям високопоставлених гостей, які перебувають під захистом міжнародного права. Для охорони неба залучать швейцарські військово-повітряні сили.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

За словами президента Зеленського, Україна очікує, що учасники саміту разом складуть план дій щодо трьох пунктів.