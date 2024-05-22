Саммит мира в Швейцарии будут охранять до 4 тысяч военных, воздушное пространство ограничат

Федеральный совет Швейцарии 22 мая издал распоряжение об усиленных мерах безопасности во время проведения мирной конференции по вопросам Украины (Саммита мира) на курорте Бюргеншток 15-16 июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении совета.

Для обеспечения безопасности на саммите Швейцария сможет задействовать до четырех тысяч военнослужащих, которые будут помогать властям кантона Нидвальден, где расположен Бюргеншток.

Такое большое количество военнослужащих связано с рельефом местности в районе Бюргенштока и масштабами операции, а также значительным количеством высокопоставленных гостей, пояснил швейцарский Федеральный совет.

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Согласно швейцарскому законодательству, развертывание более двух тысяч военнослужащих должно быть одобрено парламентом. Но поскольку он не успеет принять решение до проведения саммита, Федеральный совет представит отчет законодателям уже осенью.

Кроме того, Швейцария ограничит использование воздушного пространства в районе Бюргенштока в связи с ожидаемым прибытием высокопоставленных гостей, находящихся под защитой международного права. Для охраны неба привлекут швейцарские военно-воздушные силы.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.

По словам президента Зеленского, Украина ожидает, что участники саммита вместе составят план действий по трем пунктам.