Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але потім доведеться

В МЗС Швейцарії заявили, що на цьому етапі Росію не запрошували на Глобальний саміт миру у червні у Бюргенштоку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у швейцарському зовнішньополітичному відомстві.

Швейцарська сторона висловила переконання, що РФ неодмінно має бути включена у мирний процес.

"Росія на цьому етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті", – йдеться у повідомленні.

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У МЗС Швейцарії підкреслили, що саміт покликаний розпочати мирний процес.

"Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна на цьому етапі не бачить сенсу кликати РФ на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але після консолідації позицій міжнародної спільноти контакти з російською стороною все ж будуть необхідні.

А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Захід своєю підтримкою України надсилає повідомлення Владіміру Путіну, аби він зрозумів, що для завершення війни з його боку необхідне "щире бажання" вести мирні переговори відповідно до основних принципів міжнародного права.