У Польщі з МіГ-29 під час польоту відвалився паливний бак

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі з літака МіГ-29 під час польоту відвалився паливний бак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Інцидент стався у середу близько 18:00 поблизу села Курово-Браневського.

"Під час виконання навчально-тренувального польоту на літаку МіГ-29 з 22-ї тактичної авіабази сталася втрата паливного бака" – йдеться у повідомленні Головного командування ЗС Польщі.

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Як зазначається, бак був порожній і впав за кілька сотень метрів від будівель.

"З попередніх висновків випливає, що дії пілотів відбувалися відповідно до чинних процедур". – повідомили в армії.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Справу розслідуватиме Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Нагадаємо, торік у травні в Польщі повідомляли, що передали Україні загалом 325 танків і 14 винищувачів МіГ-29.

Своєю чергою Словаччина передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29.