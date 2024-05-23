В Польше с МиГ-29 во время полета отвалился топливный бак во время полета

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши с самолета МиГ-29 во время полета отвалился топливный бак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Инцидент произошел в среду около 18:00 вблизи села Курово-Браневского.

"Во время выполнения учебно-тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы произошла потеря топливного бака", – говорится в сообщении Главного командования ВС Польши.

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Как отмечается, бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от зданий.

"Из предварительных выводов следует, что действия пилотов происходили в соответствии с действующими процедурами", – сообщили в армии.

В результате инцидента никто не пострадал.

Дело будет расследовать Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Напомним, в мае прошлого года в Польше сообщали, что передали Украине в целом 325 танков и 14 истребителей МиГ-29.

В свою очередь Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29.