Хто та як поставив під загрозу владу Орбана в Угорщині

За два тижні, 9 червня, Угорщина іде на вибори. Громадяни одночасно обиратимуть депутатів Європейського парламенту, а також місцеву владу по всій країні.

Це голосування практично гарантовано принесе сенсацію. Її творцем є Петер Мадяр – донедавна майже нікому не відомий представник влади. Його партія за назвою "Тиса", яка з’явилася на політичній мапі Угорщини трохи більше місяця тому, вже має друге місце та 20-25% підтримки.

Партія прем’єра Віктора Орбана "Фідес" і досі зберігає першість, але вперше за багато років не має впевненості у завтрашньому дні.

Наразі у команді Орбана не розуміють, що з цим робити. Навіть апеляція Орбана до війни в Україні, завдяки якій він виграв минулі вибори, не дає результату.

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Про те, чому так відбувається та якою є позиція нового кандидата щодо України – дивіться у нашому відеоблозі, а більш детально – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Альтернатива для Угорщини. Як Петер Мадяр став загрозою для Орбана та чого чекати Україні. Далі – стислий її виклад.

Ще пів року тому про Петера Мадяра в Угорщині знали ну хіба що ті, хто слідкує за світською хронікою.

43-річний юрист та міжнародник, він був одним з гвинтиків урядової вертикалі Віктора Орбана. А ще він є родичем нині покійного угорського експрезидента Ференца Мадла (2001-2005 роки).

Але останніми роками головним "активом" Мадяра була родина.

Ще від 2006 року він був чоловіком Юдіт Варги – міністерки юстиції у двох урядах Орбана та зірки сучасної угорської політики, за якою особисто Орбан бачив велике майбутнє.

У 2021 році, втім, пара розійшлася, хоча вони тримали це в секреті ще два роки і заперечували чутки (бо ж політичний імідж інший!). Але навіть їхнє офіційне розлучення, визнане у 2023 році, не мало серйозних наслідків. Мадяру залишили всі грошовиті посади, Варга залишилася фавориткою Орбана – на цьогорічних євровиборах вона мала очолити список партії влади і стати обличчям угорської влади у Брюсселі.

Але всі плани зламав "педофільський скандал" в Угорщині, після якого Юдіт Варга оголосила про завершення політичної кар’єри.

Натомість для Петера Мадяра саме цей момент став початком нового життя.

Старт політичної кар’єри Петера Мадяра виявився блискавичним. Вже наступного дня після відставки з посад у державних компаніях він прийшов на ефір незалежного та критичного до влади ютюб-каналу "Партизан", де дав інтерв’ю про корупцію в системі Орбана. Це відео наразі продивилися 2,5 мільйони разів. І це – в країні, де зареєстровано лише 8 млн виборців!

Далі – постійні заяви, ефіри, звинувачення… Урядова корупція та неприпустимість дій орбанівської вертикалі стали головними його темами.

Дуже швидко Мадяр перейшов від звинувачень до побудови політичної кар’єри. Він вирішив "купити" вже зареєстровану політичну силу, щоб оминути бюрократичні вимоги і не дати владі шансу заблокувати її створення.

Вибір пав на партію-пустишку, назва якої перекладається як "Повага та Свобода", або "Tisztelet es Szabadsag", скорочено, – TISZA. Це угорська назва річки Тиса, що має витоки на Закарпатті, а далі протікає Угорщиною.

Загалом програма Мадяра – це класичний набір гасел з мінімумом конкретики.

Серед іншого, він обіцяє налагодити зруйновані Орбаном відносини з ЄС, щоб надалі Брюссель давав Угорщині більше грошей (бо для багатьох угорців Євросоюз – це не про демократію, а про гроші).

На цих обіцянках рейтинг Мадяра, що злетів з космічною швидкістю, продовжує рости.

Є кілька пояснень цього феномену, які працюють одночасно. Про них – в повній версії статті.

Якщо хтось розраховує, що Петер Мадяр, як ворог Орбана, є проукраїнським політиком – то доведеться розчарувати. В Угорщині це просто неможливо. Але, його позиція є цілком прийнятною для нас.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Альтернатива для Угорщини. Як Петер Мадяр став загрозою для Орбана та чого чекати Україні.