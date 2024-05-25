Кто и как поставил под угрозу власть Орбана в Венгрии

Через две недели, 9 июня, Венгрия идет на выборы. Граждане одновременно будут выбирать депутатов Европейского парламента, а также местные власти по всей стране.

Это голосование практически гарантированно принесет сенсацию. Ее создателем является Петер Мадьяр – до недавнего времени почти никому не известный представитель власти. Его партия под названием "Тиса", которая появилась на политической карте Венгрии чуть больше месяца назад, уже имеет второе место и 20-25% поддержки.

Партия премьера Виктора Орбана "Фидес" до сих пор сохраняет первенство, но впервые за много лет не имеет уверенности в завтрашнем дне.

Сейчас в команде Орбана не понимают, что с этим делать. Даже апелляция Орбана к войне в Украине, благодаря которой он выиграл прошлые выборы, не дает результата.

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О том, почему так происходит и какова позиция нового кандидата по Украине – смотрите в нашем видеоблоге, а более подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Альтернатива для Венгрии. Как Петер Мадяр стал угрозой для Орбана и чего ждать Украине. Далее – краткое ее изложение.

Еще полгода назад о Петере Мадьяре в Венгрии знали ну разве что те, кто следит за светской хроникой.

43-летний юрист и международник, он был одним из винтиков правительственной вертикали Виктора Орбана. А еще он является родственником ныне покойного венгерского экс-президента Ференца Мадла (2001-2005 годы).

Но в последние годы главным "активом" Мадьяра была семья.

Еще с 2006 года он был мужем Юдит Варги – министра юстиции в двух правительствах Орбана и звезды современной венгерской политики, за которой лично Орбан видел большое будущее.

В 2021 году, впрочем, пара разошлась, хотя они держали это в секрете еще два года и отрицали слухи (ведь политический имидж другой!). Но даже их официальный развод, признанный в 2023 году, не имел серьезных последствий. Мадьяру оставили все денежные должности, Варга осталась фавориткой Орбана – на нынешних евровыборах она должна была возглавить список партии власти и стать лицом венгерской власти в Брюсселе.

Но все планы сломал "педофильский скандал" в Венгрии, после которого Юдит Варга объявила о завершении политической карьеры.

Зато для Петера Мадьяра именно этот момент стал началом новой жизни.

Старт политической карьеры Петера Мадьяра оказался молниеносным. Уже на следующий день после отставки с должностей в государственных компаниях он пришел на эфир независимого и критического к власти ютюб-канала "Партизан", где дал интервью о коррупции в системе Орбана. Это видео сейчас просмотрели 2,5 миллиона раз. И это – в стране, где зарегистрировано всего 8 млн избирателей!

Далее – постоянные заявления, эфиры, обвинения... Правительственная коррупция и недопустимость действий орбановской вертикали стали главными его темами.

Очень быстро Мадьяр перешел от обвинений к построению политической карьеры. Он решил "купить" уже зарегистрированную политическую силу, чтобы обойти бюрократические требования и не дать власти шанса заблокировать ее создание.

Выбор пал на партию-пустышку, название которой переводится как "Уважение и Свобода", или "Tisztelet es Szabadsag", сокращенно – TISZA. Это венгерское название реки Тиса, которая имеет истоки на Закарпатье, а дальше протекает по Венгрии.

В целом программа Мадьяра – это классический набор лозунгов с минимумом конкретики.

Среди прочего, он обещает наладить разрушенные Орбаном отношения с ЕС, чтобы в дальнейшем Брюссель давал Венгрии больше денег (потому что для многих венгров Евросоюз – это не о демократии, а о деньгах).

На этих обещаниях рейтинг Мадьяра, взлетевший с космической скоростью, продолжает расти.

Есть несколько объяснений этого феномена, которые работают одновременно. О них – в полной версии статьи.

Если кто-то рассчитывает, что Петер Мадьяр, как враг Орбана, является проукраинским политиком – то придется разочаровать. В Венгрии это просто невозможно. Но, его позиция вполне приемлема для нас.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Альтернатива для Венгрии. Как Петер Мадяр стал угрозой для Орбана и чего ждать Украине.