ЗМІ: Іспанія відправить Україні пакет допомоги з ракетами до Patriot і танками Leopard

Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного минулого місяця пакета допомоги.

Про це йдеться у публікації видання El Pais, яку наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Джерела розповіли виданню, що пакет включатиме десяток ракет Patriot, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також інше озброєння іспанського виробництва, зокрема, засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси.

Загальна вартість пакета складатиме $1,23 млрд. Вона була затверджена минулого місяця урядом, хоча тоді не уточнювалося, яке саме озброєння увійде до пакета.

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Речники іспанського прем’єра Педро Санчеса відмовилися коментувати повідомлення El Pais.

Про нові постачання зброї буде оголошено під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида в понеділок.

Нагадаємо, 20 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги.

Ще в березні ЗМІ повідомляли, що Мадрид готує для Києва партію з 19 танків Leopard 2A4. Офіційно очільниця Міністерства оборони Іспанії не називала ані кількості, ані типу танка, який отримає Україна.