ЗМІ: Іспанія відправить Україні пакет допомоги з ракетами до Patriot і танками Leopard
Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного минулого місяця пакета допомоги.
Про це йдеться у публікації видання El Pais, яку наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Джерела розповіли виданню, що пакет включатиме десяток ракет Patriot, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також інше озброєння іспанського виробництва, зокрема, засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси.
Загальна вартість пакета складатиме $1,23 млрд. Вона була затверджена минулого місяця урядом, хоча тоді не уточнювалося, яке саме озброєння увійде до пакета.
Речники іспанського прем’єра Педро Санчеса відмовилися коментувати повідомлення El Pais.
Про нові постачання зброї буде оголошено під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида в понеділок.
Нагадаємо, 20 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги.
Ще в березні ЗМІ повідомляли, що Мадрид готує для Києва партію з 19 танків Leopard 2A4. Офіційно очільниця Міністерства оборони Іспанії не називала ані кількості, ані типу танка, який отримає Україна.