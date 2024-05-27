Укр Рус Eng

СМИ: Испания отправит Украине пакет помощи с ракетами к Patriot и танками Leopard

Новости — Понедельник, 27 мая 2024, 10:08 — Ирина Кутелева

Испания отправит Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи.

Об этом говорится в публикации издания El Pais, которую приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Источники рассказали изданию, что пакет будет включать десяток ракет Patriot, 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое вооружение испанского производства, в частности средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы.

Общая стоимость пакета будет составлять $1,23 млрд. Она была утверждена в прошлом месяце правительством, хотя тогда не уточнялось, какое именно вооружение войдет в пакет.

Реклама:

Представители испанского премьера Педро Санчеса отказались комментировать сообщения El Pais.

О новых поставках оружия будет объявлено во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид в понедельник.

Напомним, 20 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи.

Еще в марте СМИ сообщали, что Мадрид готовит для Киева партию из 19 танков Leopard 2A4. Официально глава Министерства обороны Испании не называла ни количества, ни типа танков, которые получит Украина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Оружие ВСУ Война с РФ
Реклама: