СМИ: Испания отправит Украине пакет помощи с ракетами к Patriot и танками Leopard

Испания отправит Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи.

Об этом говорится в публикации издания El Pais, которую приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Источники рассказали изданию, что пакет будет включать десяток ракет Patriot, 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое вооружение испанского производства, в частности средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы.

Общая стоимость пакета будет составлять $1,23 млрд. Она была утверждена в прошлом месяце правительством, хотя тогда не уточнялось, какое именно вооружение войдет в пакет.

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Представители испанского премьера Педро Санчеса отказались комментировать сообщения El Pais.

О новых поставках оружия будет объявлено во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид в понедельник.

Напомним, 20 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке в Украину второй партии танков Leopard, а также другой военной помощи.

Еще в марте СМИ сообщали, что Мадрид готовит для Киева партию из 19 танков Leopard 2A4. Официально глава Министерства обороны Испании не называла ни количества, ни типа танков, которые получит Украина.