Україна та Іспанія підписали угоду у сфері безпеки

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Іспанію підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та цією піренейською державою.

Церемонію підписання транслювали на офіційній Facebook-сторінці президента у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Офіційно деталі цієї угоди наразі не розкривають.

Глава іспанського уряду Педро Санчес після підписання угоди та зустрічі з Зеленським зазначив, що для Іспанії було обов’язком підтримувати Україну в багатьох сферах протягом цих двох років війни.

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Він заявив, що Іспанія стала десятою державою, яка підписала таку двосторонню угоду з Україною.

Угода, серед іншого, зосереджуватиметься на підтримці озброєнь, допомозі в реконструкції та розмінуванні.

"Україна може розраховувати на Іспанію в її боротьбі за мир, у захисті всіх цінностей, які нас об’єднують", – сказав Санчес.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибув з першим офіційним візитом до Іспанії.

Десять днів тому президенту України довелося відкласти візит до Іспанії через наступ Росії на Харківщині.