Зеленський прибув до Іспанії

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибув з першим офіційним візитом до Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Літак із президентом України приземлився в аеропорту Мадрид-Барахас. Володимира Зеленського особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI. Відео зустрічі було оприлюднено на офіційних сторінках соцмереж глави держави.

Іспанські ЗМІ відзначають, що це незвичайний крок підтримки з боку короля, оскільки монарх традиційно під час візитів не робить таких жестів. Востаннє Феліпе VI зустрічав так президента США Джо Байдена у червні 2022 року, коли американський лідер приїхав до Іспанії для участі в саміті НАТО.

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Зеленський в рамках візиту зустрінеться з главою уряду Педро Санчесом, з яким, як очікується, підпише двосторонню угоду про безпеку.

Десять днів тому президенту України довелося відкласти візит до Іспанії через наступ Росії на Харківщині.

За даними ЗМІ, Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного раніше пакета допомоги на суму $1,23 млрд.