Парламент Грузії подолав вето президентки на закон про "іноагентів"
Грузинський парламент 28 травня очікувано подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який критики охрестили законом про "іноагентів".
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
За рішення проігнорувати мотивовані зауваження Зурабішвілі проголосували 66 грузинських депутатів. За подолання вето президентки Грузії проголосували 84 депутати, проти – чотири.
Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон протягом трьох днів передається президенту Грузії. Зурабішвілі протягом п'яти днів може підписати й опублікувати його.
Якщо вона відмовиться від підписання, закон у п'ятиденний термін підпише й опублікує голова парламенту – Шалва Папуашвілі. Це означає, що закон про "іноагентів" у Грузії набуде чинності на початку червня.
Нагадаємо, парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето. Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту, а західні держави закликали Тбілісі відкласти його.
Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки", а західні держави звинуватила в тиску.
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