Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах"

Грузинский парламент 28 мая ожидаемо преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния", который критики окрестили законом об "иноагентах".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За решение проигнорировать мотивированные замечания Зурабишвили проголосовали 66 грузинских депутатов. За преодоление вето президента Грузии проголосовали 84 депутата, против – четыре.

Согласно Конституции Грузии, теперь закон в течение трех дней передается президенту Грузии. Зурабишвили в течение пяти дней может подписать и опубликовать его.

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Если она откажется от подписания, закон в пятидневный срок подпишет и опубликует председатель парламента – Шалва Папуашвили. Это означает, что закон об "иноагентах" в Грузии вступит в силу в начале июня.

Напомним, парламент Грузии принял закон об "иноагентах" в третьем чтении 14 мая, после чего президент наложила на него вето. Из-за этого закона более полутора месяцев в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста, а западные государства призвали Тбилиси отложить его.

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде. Но партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки", а западные государства обвинила в давлении.

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