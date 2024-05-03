Спецслужби Норвегії викрили масову роботу російських шпигунів і диверсантів
Норвезька поліційна служба безпеки (PST) виявила, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, та вважає, що Росія може готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.
Про це розповів у рідкісному інтерв'ю NRK керівник PST у Західній Норвегії Торгілс Лутро, повідомляє "Європейська правда".
У цьому окрузі розташована найбільша в Північній Європі військово-морська база Хоконсверн, а також важливі нафтогазові об'єкти, такі як Монгстад, Колснес і Стуре, та електростанції й інші об'єкти, пов'язані з електропостачанням.
"Ми бачимо, що деякі з намірів Росії можуть полягати в підготовці диверсійних актів. Вони діють по всьому району і пересуваються", – сказав Лутро.
Зокрема, PST заявляє, що викрила кількох російських агентів. Їхню кількість не називає.
Лутро вважає, що, окрім особистої вигоди, Росія хоче зашкодити репутації Норвегії перед її союзниками.
"Зрозуміло, що одна з цілей Росії – виставити нас у поганому світлі. Вони намагатимуться показати, що ми самі себе не контролюємо, або що ми не можемо допомогти нашим союзникам з експортом у потенційних майбутніх ситуаціях", – сказав він.
PST стверджує, що російська розвідувальна діяльність на норвезькій території посилилася після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року.
"Агенти російської розвідки працюють проти різних цілей, таких як критичні та вразливі об'єкти інфраструктури та військові об'єкти. Вони також мають чітку мету викрити норвезькі плани дій в надзвичайних ситуаціях", – сказав Лутро.
На тлі російсько-української війни норвезька влада вислала понад 15 співробітників посольства Росії в Норвегії за підозрою в розвідувальній діяльності. Як наслідок, Росії довелося переосмислити свої інструменти розвідки.
"Нам нелегко з'ясувати, хто ці агенти. Вони змішуються з натовпом, що також є їхньою роботою. Вони не обов'язково мають російське громадянство, але їх можуть мотивувати діяти від імені Росії, наприклад, грошима або погрозами", – пояснив Лутро.
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