Спецслужби Норвегії викрили масову роботу російських шпигунів і диверсантів

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) виявила, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, та вважає, що Росія може готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

Про це розповів у рідкісному інтерв'ю NRK керівник PST у Західній Норвегії Торгілс Лутро, повідомляє "Європейська правда".

У цьому окрузі розташована найбільша в Північній Європі військово-морська база Хоконсверн, а також важливі нафтогазові об'єкти, такі як Монгстад, Колснес і Стуре, та електростанції й інші об'єкти, пов'язані з електропостачанням.

"Ми бачимо, що деякі з намірів Росії можуть полягати в підготовці диверсійних актів. Вони діють по всьому району і пересуваються", – сказав Лутро.

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Зокрема, PST заявляє, що викрила кількох російських агентів. Їхню кількість не називає.

Лутро вважає, що, окрім особистої вигоди, Росія хоче зашкодити репутації Норвегії перед її союзниками.

"Зрозуміло, що одна з цілей Росії – виставити нас у поганому світлі. Вони намагатимуться показати, що ми самі себе не контролюємо, або що ми не можемо допомогти нашим союзникам з експортом у потенційних майбутніх ситуаціях", – сказав він.

PST стверджує, що російська розвідувальна діяльність на норвезькій території посилилася після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року.

"Агенти російської розвідки працюють проти різних цілей, таких як критичні та вразливі об'єкти інфраструктури та військові об'єкти. Вони також мають чітку мету викрити норвезькі плани дій в надзвичайних ситуаціях", – сказав Лутро.

На тлі російсько-української війни норвезька влада вислала понад 15 співробітників посольства Росії в Норвегії за підозрою в розвідувальній діяльності. Як наслідок, Росії довелося переосмислити свої інструменти розвідки.

"Нам нелегко з'ясувати, хто ці агенти. Вони змішуються з натовпом, що також є їхньою роботою. Вони не обов'язково мають російське громадянство, але їх можуть мотивувати діяти від імені Росії, наприклад, грошима або погрозами", – пояснив Лутро.

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