Спецслужбы Норвегии разоблачили массовую работу российских шпионов и диверсантов

Норвежская полицейская служба безопасности (PST) обнаружила, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, и считает, что Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

Об этом рассказал в редком интервью NRK руководитель PST в Западной Норвегии Торгилс Лутро, сообщает "Европейская правда".

В этом округе расположена крупнейшая в Северной Европе военно-морская база Хоконсверн, а также важные нефтегазовые объекты, такие как Монгстад, Колснес и Стуре, а также электростанции и другие объекты, связанные с электроснабжением.

"Мы видим, что некоторые из намерений России могут заключаться в подготовке диверсионных актов. Они действуют по всему району и передвигаются", – сказал Лутро.

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В частности, PST заявляет, что разоблачила нескольких российских агентов. Их количество не называет.

Лутро считает, что, кроме личной выгоды, Россия хочет навредить репутации Норвегии перед ее союзниками.

"Понятно, что одна из целей России – выставить нас в плохом свете. Они будут пытаться показать, что мы сами себя не контролируем, или что мы не можем помочь нашим союзникам с экспортом в потенциальных будущих ситуациях", – сказал он.

PST утверждает, что российская разведывательная деятельность на норвежской территории усилилась после полномасштабного нападения России на Украину в феврале 2022 года.

"Агенты российской разведки работают против различных целей, таких как критические и уязвимые объекты инфраструктуры и военные объекты. Они также имеют четкую цель разоблачить норвежские планы действий в чрезвычайных ситуациях", – сказал Лутро.

На фоне российско-украинской войны норвежские власти выслали более 15 сотрудников посольства России в Норвегии по подозрению в разведывательной деятельности. Как следствие, России пришлось переосмыслить свои инструменты разведки.

"Нам нелегко выяснить, кто эти агенты. Они смешиваются с толпой, что также является их работой. Они не обязательно имеют российское гражданство, но их могут мотивировать действовать от имени России, например, деньгами или угрозами", – пояснил Лутро.

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