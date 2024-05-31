У Словаччині злякались через дитину з іграшковим пістолетом біля будинку обраного президента

У Словаччині з’ясовують обставини випадку, що налякав охорону обраного президента Петера Пеллергіні після замаху на прем’єра – повз дім, де він проживає, проїхало авто з дитиною у балаклаві та з іграшковим пістолетом, за кермом був його батько.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

У четвер повз будинок у Братиславі, який належить одному з депутатів партії "Голос" і де зараз проживає її лідер, обраний президент Петер Пеллегріні, проїхав підозрілий автомобіль. У машині було опущене скло, з якого визирав хлопець у чорній балаклаві з "пістолетом" у руках.

Reprofoto – Peter Pčolinský/FB

В умовах напруги після замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо це серйозно стривожило служби безпеки.

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Автомобіль зафіксували камери спостереження і невдовзі учасників події знайшли. З’ясувалося, що хлопцю у балаклаві лише 6 років, в руках у нього був іграшковий пістолет. Батько, який керував автомобілем, стверджує, що стався прикрий збіг обставин. Самого Пеллегріні на момент подій у будинку не було.

Очільник регіонального управління поліції у Братиславі Любомир Солак підтвердив, що за фактом цієї події ведеться розслідування. Він запевнив, що дитині однозначно не можуть загрожувати ніякі звинувачення, але утримався від таких тверджень щодо батька хлопчика.

Поліція з’ясовує, чи усвідомлював чоловік, повз яку будівлю вони проїздили у такому вигляді.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шуштай Ешток зауважив, що ситуація могла закінчитись трагічно, якби охорона сприйняла хлопця як загрозу, та наголосив, що такі ігри є ризиком для життя.

Нагадаємо, у Словаччині посилили охорону громадських місць після замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо 15 травня.

Фіцо, який поступово відновлюється, у п'ятницю перевезли з лікарні у Банській-Бистриці до нього додому у Братиславу. В уряді кажуть, що йому доведеться лікуватись ще кілька місяців перед повноцінним поверненням до роботи.

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