Голова МЗС Словаччини: Фіцо після замаху відновлюватиметься кілька місяців

Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, який у середині травня пережив замах, знадобиться кілька місяців для відновлення й повноцінного повернення до роботи.

Про це заявив словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство TASR.

Бланар поінформував своїх колег із країн НАТО про стан здоров'я Фіцо на зустрічі в Празі 30-31 травня. За його словами, співрозмовники висловили солідарність зі словацьким прем'єр-міністром.

"У той же час, оскільки вони дуже цікавилися станом прем'єр-міністра, я поінформував їх, що його здоров'я, на щастя, покращується, але все ще знадобиться кілька місяців, щоб він повністю повернувся до роботи", – додав голова МЗС Словаччини.

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Раніше в п'ятницю в лікарні імені Рузвельта в місті Банська Бистриця підтвердили, що Фіцо перевели на домашнє лікування, де в нього почнеться реабілітація.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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