Бербок не виключила, що німецький фрегат пройде поблизу Тайваню

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок не виключає, що фрегат "Баден-Вюртемберг" перетне Тайванську протоку під час своєї майбутньої тихоокеанської місії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Під час свого візиту до Нової Зеландії політик "Зелених" заявила, що маршрут військового корабля і судна забезпечення не буде оголошений заздалегідь. При цьому вона підкреслила, що "право мирного проходу" поширюється і на Тайванську протоку. "Тут діють ті ж правила, що і в усіх порівнянних морських акваторіях, де плавають наші кораблі та інші судна", – сказала вона.

Саме на цій основі відбувається навчальна місія двох кораблів.

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Фрегат "Баден-Вюртемберг" і постачальник оперативно-тактичної групи "Франкфурт-на-Майні" розпочнуть навколосвітню подорож у вівторок, під час якої вони увійдуть до Тихого океану через Панамський канал, а пізніше перетнуть Південно-Китайське море. Подібна місія вже відбувалася з серпня 2021 року по лютий 2022 року. Тоді фрегат "Баварія" брав участь у маневрах з союзниками, але оминув Тайвань.

Комуністична Китайська Народна Республіка претендує на демократичний Тайвань як на свою територію, хоча вона ніколи не керувала островом за всю його історію. Пекін неодноразово погрожував застосувати силу для реалізації своїх претензій на владу. Однак США, Британія і Франція мають військову присутність у протоці між Тайванем і Китаєм.

Відповідаючи на запитання, чи вітатимуть вони прохід німецьких кораблів, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву сказав Spiegel у грудні минулого року: "Звичайно. Якщо німецький уряд хоче проводити більше операцій для забезпечення свободи судноплавства, це можна тільки вітати. Країни, які роблять це, посилають сигнал Китаю, що насильство є неприйнятним і що мир в регіоні є головним пріоритетом.

Напередодні візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Європи Бербок також розкритикувала практику державних субсидій Пекіна. Європейський Союз "стурбований" державними субсидіями з боку Китаю в галузі електромобілів та інших сферах, які спотворюють збалансовану конкуренцію. Вона також не виключила контрзаходів.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.