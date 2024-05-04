Бербок не исключила, что немецкий фрегат пройдет вблизи Тайваня

Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключает, что фрегат "Баден-Вюртемберг" пересечет Тайваньский пролив во время своей будущей тихоокеанской миссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Во время своего визита в Новую Зеландию политик "Зеленых" заявила, что маршрут военного корабля и судна обеспечения не будет объявлен заранее. При этом она подчеркнула, что "право мирного прохода" распространяется и на Тайваньский пролив. "Здесь действуют те же правила, что и во всех сопоставимых морских акваториях, где плавают наши корабли и другие суда", – сказала она.

Именно на этой основе происходит учебная миссия двух кораблей.

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Фрегат "Баден-Вюртемберг" и поставщик оперативно-тактической группы "Франкфурт-на-Майне" начнут кругосветное путешествие во вторник, во время которого они войдут в Тихий океан через Панамский канал, а позже пересекут Южно-Китайское море. Подобная миссия уже происходила с августа 2021 года по февраль 2022 года. Тогда фрегат "Бавария" участвовал в маневрах с союзниками, но обошел Тайвань.

Коммунистическая Китайская Народная Республика претендует на демократический Тайвань как на свою территорию, хотя она никогда не управляла островом за всю его историю. Пекин неоднократно угрожал применить силу для реализации своих претензий на власть. Однако США, Британия и Франция имеют военное присутствие в проливе между Тайванем и Китаем.

Отвечая на вопрос, будут ли они приветствовать проход немецких кораблей, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал Spiegel в декабре прошлого года: "Конечно. Если немецкое правительство хочет проводить больше операций для обеспечения свободы судоходства, это можно только приветствовать. Страны, которые делают это, посылают сигнал Китаю, что насилие неприемлемо и что мир в регионе является главным приоритетом.

Накануне визита лидера Китая Си Цзиньпина в Европу Бербок также раскритиковала практику государственных субсидий Пекина. Европейский Союз "обеспокоен" государственными субсидиями со стороны Китая в области электромобилей и других сферах, которые искажают сбалансированную конкуренцию. Она также не исключила контрмер.

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Поездка лидера Китая в Европу станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.