Очільниця Міноборони Нідерландів: Ситуацію у війні ще можна змінити на користь України

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що від західної допомоги значною мірою залежить, чи вийде переламати поточну тенденцію на фронті російсько-української війни, де перевагу наразі має Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT.

Оллонгрен запитали, що вона може сказати про темпи постачання західної допомоги Україні.

"Важко відповісти. Якщо запитати українського солдата в окопі – звісно, напевно це забирає забагато часу і допомоги недостатньо. Але війна – це складне і страшне явище", – відповіла міністерка.

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"Зараз ми справді бачимо, що Росія має певну перевагу. Але я переконана, що ми можемо змінити ситуацію, якщо збільшимо обсяги виробництва, зокрема боєприпасів, а також дронів та інших нових технологій, які дуже широко залучають і застосовують в Україні. Якщо ми зможемо посилити зокрема її ППО – я переконана, що Україна досягне успіху. Але ми повинні активно підтримувати Україну", – зазначила Кайса Оллонгрен.

Також її запитали, чого чекати від Нідерландів надалі, якщо парламентські вибори засвідчили, що багато людей підтримують популістські сили.

Оллонгрен зауважила, що партія-переможиця Герта Вілдерса не отримала більшості і досі веде складні коаліційні перемовини. Також вона зазначила, що загалом у парламенті й суспільстві висока підтримка України та розуміння, що від цього залежить безпека Європи.

"Сподіваюся, коли виборці голосуватимуть на виборах до Європарламенту у червні, вони серйозно задумаються про те, що безпека – не щось, що є "за замовчуванням" і буде завжди... У безпеку необхідно інвестувати, ми маємо вкладатися у нашу безпеку, нам потрібні люди, готові одягнути форму і захищати наш континент", – наголосила міністерка.

Також під час візиту до Литви вона сказала, що Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені слідом за Данією, яка має намір передавати літаки влітку.

Посол Данії у Києві казав, що оптимістично налаштований щодо прибуття до України винищувачів F-16 влітку.