Глава Минобороны Нидерландов: ситуацию в войне еще можно изменить в пользу Украины

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что от западной помощи в значительной степени зависит, получится ли переломить текущую тенденцию на фронте российско-украинской войны, где преимущество сейчас имеет Россия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью литовскому общественному вещателю LRT.

Оллонгрен спросили, что она может сказать о темпах поставки западной поддержки Украине.

"Трудно ответить. Если спросить украинского солдата в окопе – конечно, наверное, это отнимает много времени и помощи недостаточно. Но война – это сложное и страшное явление", – ответила министр.

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"Сейчас мы действительно видим, что Россия имеет определенное преимущество. Но я убеждена, что мы можем изменить ситуацию, если увеличим объемы производства, в частности боеприпасов, а также дронов и других новых технологий, которые очень широко привлекают и применяют в Украине. Если мы сможем усилить в частности ее ПВО – я убеждена, что Украина будет иметь успех. Но мы должны активно поддерживать Украину", – отметила Кайса Оллонгрен.

Также ее спросили, чего ждать от Нидерландов в дальнейшем, если парламентские выборы показали, что многие люди поддерживают популистские силы.

Оллонгрен отметила, что партия-победительница Герта Вилдерса не получила большинства и до сих пор ведет сложные коалиционные переговоры. Также она отметила, что в целом в парламенте и обществе высокая поддержка Украины и понимание, что от этого зависит безопасность Европы.

"Надеюсь, когда избиратели будут голосовать на выборах в Европарламент в июне, они серьезно задумаются о том, что безопасность – не что-то, что есть "по умолчанию" и будет всегда... В безопасность необходимо инвестировать, мы должны вкладываться в нашу безопасность, нам нужны люди, готовые одеть форму и защищать наш континент", – подчеркнула министр.

Также во время визита в Литву она сказала, что Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине этой осенью вслед за Данией, которая намерена передавать самолеты летом.

Посол Дании в Киеве говорил, что оптимистично настроен относительно прибытия в Украину истребителей F-16 летом.