Посол Данії оптимістично налаштований щодо прибуття F-16 в Україну влітку

Посол Данії у Києві Оле Егберг Міккельсен поділився, що оптимістично налаштований щодо прибуття до України винищувачів F-16 влітку.

Про це він розповів у інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Посол нагадав, що прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен нещодавно була в Україні та повідомила, що літаки прибудуть цього літа.

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"Якого місяця вона не уточнила. Я можу тільки послатись на те, що вона сказала. Звичайно, це складно в тому сенсі, що йдеться не лише про літак, це лише одна складова. Там ціла система забезпечення, обслуговування, наземні бригади, котрі стежать за справністю літака", – сказав посол.

Він додав, що зустрічався з деякими українськими пілотами на авіабазі в Данії ще в серпні минулого року.

"Можу вам сказати, що вони дуже, дуже хочуть почати (використання літаків. – Ред.). Так що я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони скоро прибудуть, і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації", – зауважив дипломат.

Раніше стало відомо, що уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.