Литва готова направити свої війська для проведення навчань на території України, але офіційний Київ ще не скеровував відповідне прохання.

Про це глава литовського уряду Інгріда Шимоніте розповіла Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Шимоніте відзначила, що у неї є дозвіл парламенту надіслати війська в Україну для навчання, що раніше запропонував її уряд, але Київ ще не просив про це.

Шимоніте визнала, що Росія розцінить це як провокацію. Але, за словами литовської прем’єрки, "якби ми думали лише про відповідь Росії, ми б не змогли нічого надіслати".

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"Кожного другого тижня ви чуєте, що когось збираються розстріляти з ядерної зброї", – сказала Шимоніте.

Цього тижня Росія заявила про проведення навчання з тактичною ядерною зброєю у відповідь на коментарі Емманюеля Макрона про потенційну відправку військ в Україну.

Шимоніте засумнівалася, що РФ насправді застосує ядерну зброю проти України, оскільки радіоактивні опади також торкнуться і російської території. "Зазвичай вітер дме із заходу на схід", – зауважила вона.

За словами глави литовського уряду, Росія посилила напади на українську цивільну інфраструктуру, таку як електростанції, школи та лікарні. "Росія намагається спровокувати нову хвилю людей, які втечуть з України через відсутність базових умов і послуг", – сказала прем’єр-міністерка Литви.

Президент Литви Гітанас Науседа, зі свого боку, підтримує дискусії про можливу відправку іноземних військ в Україну для навчань.

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