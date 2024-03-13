Президент Литви про іноземні війська в Україні: Досить малювати "червоні лінії"

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує дискусії про можливу відправку іноземних військ в Україну для навчань.

Про це він сказав журналістам у Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Я вітав ідею направлення місій на українську територію як ідею, і вважаю, що ми повинні її обговорювати. Звичайно, найкраще було б, якби всі ми одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо", – зазначив литовський президент.

Він також підкреслив, що страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором у прийнятті спільного європейського рішення.

"Якщо ми почнемо говорити, що ні, Владіміру Путіну не сподобається те чи інше... ми ніколи не ухвалимо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту (Емманюелю Макрону. – Ред.), і засобам масової інформації, що ми повинні припинити малювати для себе "червоні лінії", – наголосив Науседа.

За його словами, малюючи "червоні лінії", Захід лише допомагає Путіну, "який починає думати, що ми передбачувані, і що він може контролювати і маніпулювати нами".

Раніше Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні. У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться.

Слова французького президента викликали бурхливу реакцію з боку урядів багатьох країн-союзниць, лідери яких поквапилися запевнити, що не планують відправляти своїх військових в Україну.

Макрон згодом зазначив, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що започаткована Макроном дискусія між союзниками "заощадить Європі багато часу" на усвідомлення того, що необхідно зробити більше для підтримки України.

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