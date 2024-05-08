Обраний президент Словаччини пропонує Братиславу для "мирних переговорів" між Україною і РФ

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив про необхідність "мирних переговорів" між Україною РФ, зазначивши, що готовий запропонувати Братиславу як майданчик для них.

Заяву Пеллегріні наводить Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, перед європейськими політиками, в тому числі словацькими, стоїть фундаментальний виклик – забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, щоб не допустити реалізації трагічних сценаріїв.

Пеллегріні зазначив, що 79 років без війни призвели до певної девальвації самого поняття миру, тому у світі сприймають його як належне.

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"На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У контексті війни в Україні, гармати повільно починають брязкати в інших частинах Європи та світу. Говорять про введення військ безпосередньо в російсько-українську війну, багато хто розробляє плани військового конфлікту, а дипломатія стає жорсткішою у своїй лексиці", – сказав обраний словацький президент.

Він наголосив на необхідності говорити про "про припинення вогню, про мирні сценарії", а також "активізувати дипломатію".

Зброю ж, за словами Пеллегріні, треба розглядати "як крайній засіб".

Він також сказав, що в разі необхідності запропонує Братиславу, яка має досвід проведення подібних самітів, для мирних переговорів.

Нагадаємо, словацький прем'єр Роберт Фіцо, соратником якого є Пеллегріні, неодноразово відзначався скандальними заявами щодо війни РФ проти України.

Зокрема, у другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо заявив, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів". Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.

Також він казав, що Росія не поверне окуповані нею Крим та Донбас Україні.

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