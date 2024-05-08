Захарова погрожує Лондону "жорсткою" реакцією у відповідь на видворення військового аташе

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розродилась черговою порцією погроз на адресу Великої Британії після оголошення про видворення російського військового аташе та інших заходів з боротьби зі шпигунством РФ.

Висловлювання Захарової оприлюднила пресслужба МЗС РФ, пише "Європейська правда".

Речниця російського відомства заявляє, що уряд Британії "докладає суттєвих зусиль для підвищення градуса конфронтації".

У МЗС РФ вважають, що їхня країна не причетна до шпигунської та іншої діяльності на території Британії та інших європейських країн.

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Захарова попереджає про "неминучу відповідь" на недружні дії проти її країни.

"Наша реакція буде жорсткою і вивіреною", – заявляє речниця російського відомства.

Істерику Захарової викликала заява британського уряду про ухвалений пакет заходів, спрямованих на виявлення та ліквідацію російських розвідувальних операцій в країні.

У середу, 8 квітня, були ухвалені рішення про:

видворення російського військового аташе , неоголошеного офіцера військової розвідки;

, неоголошеного офіцера військової розвідки; позбавлення дипломатичного статусу кількох російських об'єктів у Великій Британії, які, як вважають, використовувалися в розвідувальних цілях;

запровадження нових обмежень на видачу російських дипломатичних віз, в тому числі обмеження часу перебування російських дипломатів у Великій Британії.

Також російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Великої Британії, щоб оголосити йому про ухвалені заходи.