Британія викликала посла РФ після оголошення заходів із боротьби зі шпигунством

Російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Великої Британії, щоб оголосити йому про ухвалений пакет заходів, спрямованих на виявлення та ліквідацію російських розвідувальних операцій в країні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

В уряді Британії нагадали, що у середу, 8 квітня, були ухвалені рішення про:

видворення російського військового аташе , неоголошеного офіцера військової розвідки;

, неоголошеного офіцера військової розвідки; позбавлення дипломатичного статусу кількох російських об'єктів у Великій Британії, які, як вважають, використовувалися в розвідувальних цілях;

запровадження нових обмежень на видачу російських дипломатичних віз, в тому числі обмеження часу перебування російських дипломатів у Великій Британії.

"Сьогодні Велика Британія викликала російського посла, щоб нагадати про ці заходи і ще раз наголосити, що з такими діями Росії не будуть миритися", – йдеться у заяві.

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Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що уряд вживає заходів, щоб "надіслати Росії потужний сигнал стримування і ще більше зменшити здатність російських спецслужб загрожувати Великій Британії".

"З моменту незаконного вторгнення в Україну спроби Росії підірвати безпеку Великої Британії та Європи стають все більш зухвалими. Ці заходи є недвозначним сигналом російській державі – їхні дії не залишаться без відповіді", – сказав глава МЗС Девід Кемерон.

Нагадаємо, у березні МЗС Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства РФ персонами нон грата через те, що їхня діяльність несумісна з дипломатичним статусом.

Такий крок відомство ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності.

Також Латвія оголосила російського дипломата персоною нон грата через "дискредитацію державних інституцій та органів влади Латвійської держави та розпалювання ворожнечі серед латвійського суспільства".