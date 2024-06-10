Росія виганяє австрійську журналістку

Міністерство закордонних справ Росії 10 червня оголосило про вислання з країни журналістки австрійського телеканалу ORF Марії Кпіпс-Віттінг у відповідь на рішення Відня позбавити реєстрації пропагандиста агентства ТАСС.

Про це йдеться в повідомленні російського МЗС, яке цитує "Європейська правда".

Московське зовнішньополітичне відомство стверджує, що 30 квітня Австрія відкликала постійну акредитацію у "кореспондента ТАСС" Івана Попова. МЗС Росії викликало австрійського посла, але Попова це не вберегло, й 7 червня він виїхав з країни.

У зв'язку з цим Москва вирішила вжити "дзеркальних заходів" і позбавила акредитації журналістку ORF. 10 червня їй вказали "найближчим часом виїхати з території Російської Федерації".

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"У разі, якщо офіційний Відень продовжить практику дискримінації російських журналістів, відповідна реакція послідує негайно щодо австрійських журналістів", – грозиться російське Міністерство закордонних справ.

Австрійська влада публічно не повідомляла про вислання пропагандиста Попова й поки не реагувала на позбавлення акредитації журналістки ORF.

Минулого року через звинувачення у шпигунстві з Австрії були вислані чотири російські "дипломати", на початку цього року вислали ще двох.