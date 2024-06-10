Россия изгоняет австрийскую журналистку

Министерство иностранных дел России 10 июня объявило о высылке из страны журналистки австрийского телеканала ORF Марии Кпипс-Виттинг в ответ на решение Вены лишить регистрации пропагандиста агентства ТАСС.

Об этом говорится в сообщении российского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Московское внешнеполитическое ведомство утверждает, что 30 апреля Австрия отозвала постоянную аккредитацию у "корреспондента ТАСС" Ивана Попова. МИД России вызвал австрийского посла, но Попова это не уберегло, и 7 июня он уехал из страны.

В связи с этим Москва решила принять "зеркальные меры" и лишила аккредитации журналистку ORF. 10 июня ей указали "в ближайшее время выехать с территории Российской Федерации".

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"В случае, если официальная Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, ответная реакция последует незамедлительно в отношении австрийских журналистов", – грозится российское Министерство иностранных дел.

Австрийские власти публично не сообщали о высылке пропагандиста Попова и пока не реагировали на лишение аккредитации журналистки ORF.

В прошлом году из-за обвинений в шпионаже из Австрии были высланы четыре российских "дипломата", в начале этого года выслали еще двух.