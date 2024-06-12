Прем'єр Вірменії заявив, що країна вийде з ОДКБ

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян сказав, що країна вийде з Організації договору про колективну безпеку – де-факто контрольованого Росією військового альянсу.

Про це він заявив 12 червня під час виступу в парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

На питання опозиційного депутата про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі члени цього альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

"Ми вийдемо (з ОДКБ. – Ред.), ми вирішимо, коли", – додав прем'єр Вірменії.

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Він наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ: "Думаєте, повернемось назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося".

Нікол Пашинян не вперше критикує альянс під де-факто проводом Москви.

Минулого місяця він заявив, що щонайменш дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році.

Журналістам пізніше натякнули, що йдеться про Росію та Білорусь.

Нагадаємо, на початку травня Вірменія заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності ОДКБ – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

Про останні події у Вірменії читайте у статті: Чи зупинять протести розворот Єревана на Захід.