Премьер Армении заявил, что страна выйдет из ОДКБ

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сказал, что страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности – де-факто контролируемого Россией военного альянса.

Об этом он заявил 12 июня во время выступления в парламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радіо Азатутюн".

На вопрос оппозиционного депутата о возможности выхода из ОДКБ Пашинян сказал, что некоторые члены этого альянса не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".

"Мы выйдем (из ОДКБ. – Ред.), мы решим, когда", – добавил премьер Армении.

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Он отметил, что Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ: "Думаете, вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся".

Никол Пашинян не впервые критикует альянс под де-факто руководством Москвы.

В прошлом месяце он заявил, что как минимум два государства-участника Организации договора коллективной безопасности фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.

Журналистам позже намекнули, что речь идет о России и Беларуси.

Напомним, в начале мая Армения заявила, что в дальнейшем не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ – военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия.

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